Владелец «Наполи» рассказал, сколько хотел выручить «Рубин» за трансфер Кварацхелии

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, сколько «Рубин» хотел выручить за вингера Хвичу Кварацхелию.
«Фанаты всегда правы, они имеют говорить что угодно, и естественно, что они скептически относились к нам. Но я ещё 30 мая говорил, что мы выиграем скудетто.
У нас хороший тренер, и раньше тоже были хорошие специалисты. В этом сезоне клуб смог подписать несколько очень хороших игроков.
Стоит отдать должное Джунтоли, он ещё в 2020 году заметил Хвичу, но мы в итоге отказались от его покупки, потому что наши убытки составляли € 200 млн, а «Рубин» просил за него € 30 млн. Тогда казалось, что потратить столько денег на 18-летнего игрока – неподходящая идея», – приводит слова Де Лаурентиса Mondo Napoli.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:
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