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Владелец «Наполи» рассказал, сколько хотел выручить «Рубин» за трансфер Кварацхелии

Владелец «Наполи» рассказал, сколько хотел выручить «Рубин» за трансфер Кварацхелии
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, сколько «Рубин» хотел выручить за вингера Хвичу Кварацхелию.

«Фанаты всегда правы, они имеют говорить что угодно, и естественно, что они скептически относились к нам. Но я ещё 30 мая говорил, что мы выиграем скудетто.

У нас хороший тренер, и раньше тоже были хорошие специалисты. В этом сезоне клуб смог подписать несколько очень хороших игроков.

Стоит отдать должное Джунтоли, он ещё в 2020 году заметил Хвичу, но мы в итоге отказались от его покупки, потому что наши убытки составляли € 200 млн, а «Рубин» просил за него € 30 млн. Тогда казалось, что потратить столько денег на 18-летнего игрока – неподходящая идея», – приводит слова Де Лаурентиса Mondo Napoli.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:

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