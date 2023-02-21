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Анчелотти: переписывался и обменивался с Клоппом подарками. Юрген — очень приятный человек

Анчелотти: переписывался и обменивался с Клоппом подарками. Юрген — очень приятный человек
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал об отношениях со специалистом из «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«У нас хорошие отношения. Мы вместе провели в Ливерпуле полтора года во время пандемии. Мы переписывались, обменялись подарками. Он очень приятный человек», – приводит слова Анчелотти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на эфир Sky.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 21 февраля на «Энфилде». Ответная встреча пройдёт 15 марта.

Отметим, что «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче прошлогоднего турнира он обыграл именно «Ливерпуль».

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, «Ливерпуль» идёт девятым в АПЛ.

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