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Радимов: «Спартак» стал лучше, чем был летом, а вот Промес — проблема

Радимов: «Спартак» стал лучше, чем был летом, а вот Промес — проблема
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил форму «Спартака».

«Спартак» стал лучше, чем был летом. По осени не было, чтобы они все девяносто минут действовали в определённом темпе. А на сборах они были цельными, и конкуренция у них хорошая.

«Спартак» играет вертикально и, отобрав мяч, сразу атакует. А вот Промес — проблема. Он пропустил сборы, не участвовал в наработках при тех же стандартах», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.

22 февраля «Спартак» встретится с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче Кубка России.

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