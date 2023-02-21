Франко Камоцци: Бальде похож на того, кто готов стать лидером «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем «красно-белых» Кейта Бальде.



«Надеюсь, что Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона. Он похож на того, кто готов стать лидером команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».



Кейта Бальде перешёл в «Спартак» в конце лета 2022 года в качестве свободного агента, заключив с командой трёхлетний контракт. Однако вскоре 27-летний форвард был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.



«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после рестарта чемпионата России красно-белые сыграют с «Уралом». А до этого подопечные Гильермо Абаскаля в 1/4 финала Кубка России встретятся с «Локомотивом».

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