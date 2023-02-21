Вратарь ЦСКА Тороп: против Чалова играть наименее комфортно, он умно двигается с мячом

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, кому из нападающих в команде противостоять наиболее трудно.
На данный момент в составе ЦСКА есть два основных центральных нападающих – Федор Чалов и Антон Заболотный. Ещё один армейский форвард Владислав Яковлев выступает на правах аренды за «Пари НН».
«Честно могу назвать Федю Чалова: он нападающий с головой, может обмануть, обыграть, хитро пробить, очень умно двигается с мячом. За счёт него у меня есть в целом понимание игры нападающего. Но у меня не такой большой опыт, поэтому не было форварда, который меня бы выбешивал. Просто нравится смотреть за Федей, за Антоном Заболотным, за Яковлевым, за их движениями, чтобы предугадать и прочитать, когда им будут отдавать пас вразрез», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».
19-летний Тороп выступает на высшем уровне за ЦСКА только с прошлого сезона. Сейчас вратарь считается преемником Игоря Акинфеева в команде.
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