Глушаков – о землетрясении в Турции: смотрю — стенку повело, перетряхнуло меня

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, что ощутил подземные толчки на сборе в Турции за несколько дней до начала землетрясения.
«Ребята в это время отдыхали, а я с супругой был в другом отеле. Конечно, все были шокированы. Когда был с супругой и ребенком, с массажистом общались. Смотрю — стенку повело. Я спрашиваю: ты видел, что это было? Он говорит: «Ну да, это нормально, тут же горы». Это еще накануне было. Перетряхнуло меня. А потом, спустя пять семь дней, случилось это горе», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
Напомним, ранее в Турции и Сирии произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий. Жертвами катастрофы стали тысячи человек.
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