Камоцци: надеюсь, игра Головина и Миранчука поможет российским игрокам перейти в Европу

Экс-советник советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина и его коллеги по амплуа Алексея Миранчука из «Торино» в контексте переезда других российских футболистов в европейские клубы.
«Я очень надеюсь на то, что игра Головина и Миранчука в своих командах станет стимулом для европейских клубов, чтобы рассмотреть футболистов из чемпионата России. Но сейчас это сложно будет сделать. Может быть, первым кандидатом на выход в топ-чемпионат является Эдуард Сперцян», — приводит слова Франко Камоцци Metaratings.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Головина шесть голов и столько же ассистов в 23 играх Лиги 1. На счету Миранчука четыре гола и три ассиста в 17 матчах Серии А.
- 21 февраля 2023
-
05:59
-
05:40
-
05:29
-
04:40
-
04:36
-
04:04
-
04:02
-
03:53
-
03:45
-
03:39
-
03:30
-
03:23
-
03:07
-
02:44
-
02:17
-
02:02
-
02:02
-
01:53
-
01:48
-
01:19
-
00:57
-
00:53
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:30
-
00:24
-
00:17
-
00:15
-
00:02
-
00:00
- 20 февраля 2023
-
23:44
-
23:40
-
23:40
-
23:28