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Камоцци: надеюсь, игра Головина и Миранчука поможет российским игрокам перейти в Европу

Камоцци: надеюсь, игра Головина и Миранчука поможет российским игрокам перейти в Европу
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Экс-советник советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина и его коллеги по амплуа Алексея Миранчука из «Торино» в контексте переезда других российских футболистов в европейские клубы.

«Я очень надеюсь на то, что игра Головина и Миранчука в своих командах станет стимулом для европейских клубов, чтобы рассмотреть футболистов из чемпионата России. Но сейчас это сложно будет сделать. Может быть, первым кандидатом на выход в топ-чемпионат является Эдуард Сперцян», — приводит слова Франко Камоцци Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Головина шесть голов и столько же ассистов в 23 играх Лиги 1. На счету Миранчука четыре гола и три ассиста в 17 матчах Серии А.

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