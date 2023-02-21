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Эдмилсон: бразильские футболисты выбирают «Зенит» в том числе из-за финансовых условий

Эдмилсон: бразильские футболисты выбирают «Зенит» в том числе из-за финансовых условий
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Чемпион мира в составе сборной Бразилии Эдмилсон высказался о соотечественниках в составе «Зенита».

«Чем «Зенит» привлекает бразильских игроков? Наши молодые футболисты часто стремятся уехать в Европу, в более сильные чемпионаты. Профессиональный рост очень важен для всех игроков. Сейчас в «Зените» играют действительно талантливые бразильцы. Безусловно, перспективные бразильские футболисты выбирают «Зенит» в том числе благодаря финансовым условиям. Наверное, это также одна из причин, почему в «Зените» больше бразильцев, чем в других клубах РПЛ», — приводит слова Эдмилсона «РБ Спорт».

Напомним, после 17 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 42 очка.

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