Дмитрий Радченко: Далера Кузяева надо оставлять в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о российском полузащитнике Далере Кузяеве.
«Кузяева надо оставлять в «Зените». Он не потерял в качестве, несмотря на возраст. Тренерский штаб «Зенита» и Сергей Богданович, в частности, полностью ему доверяет. Это очень важно, потому что Далер – ключевой игрок петербуржцев, который может сыграть на разных позициях. Доверие к нему есть. Было бы здорово, если бы он продолжил карьеру в «Зените».
Каждый футболист в своей короткой футбольной карьере хочет попробовать себя на другом уровне. Если будет какое-то предложение от европейской команды, его нужно рассмотреть, потому что это новый вызов для Кузяева. Для каждого игрока это нормально, и только единицам поступают такие предложения», – приводит слова Радченко «РБ Спорт».
- 21 февраля 2023
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