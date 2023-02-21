Дмитрий Радченко: Далера Кузяева надо оставлять в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о российском полузащитнике Далере Кузяеве.



«Кузяева надо оставлять в «Зените». Он не потерял в качестве, несмотря на возраст. Тренерский штаб «Зенита» и Сергей Богданович, в частности, полностью ему доверяет. Это очень важно, потому что Далер – ключевой игрок петербуржцев, который может сыграть на разных позициях. Доверие к нему есть. Было бы здорово, если бы он продолжил карьеру в «Зените».



Каждый футболист в своей короткой футбольной карьере хочет попробовать себя на другом уровне. Если будет какое-то предложение от европейской команды, его нужно рассмотреть, потому что это новый вызов для Кузяева. Для каждого игрока это нормально, и только единицам поступают такие предложения», – приводит слова Радченко «РБ Спорт».

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