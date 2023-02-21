Зазулин: Малком и Клаудиньо — очень качественные для сборной России, своих таких у нас нет

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о возможной натурализации бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
«Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет. Во всех странах же есть определённая натурализация, так что это абсолютно нормально. Для наших местных академий — это, конечно, минус, что мы сами таких не воспитали. Но ведь сейчас что есть, то есть. И почему не воспитали — другой вопрос.
Ждёт ли «Зенит» новое подкрепление из Бразилии? Мне сложно говорить о политике клуба — возможности, наверное, есть, а вот нужны или не нужны — вопрос непростой. У «Зенита» и так достаточно сильный состав, чтобы стать чемпионом России. Хотя всякое бывает. Тот же «Лестер» в своё время показал, что и не признанные фавориты могут выигрывать золотые медали», — приводит слова Зазулина «РБ Спорт».
- 21 февраля 2023
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