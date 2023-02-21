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Первый тренер Головина: по последним матчам видно, что Саша игрок с прекрасным потенциалом

Первый тренер Головина: по последним матчам видно, что Саша игрок с прекрасным потенциалом
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Александр Плясунов, являющийся первым тренером полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об успехах футболиста.

«Я слежу за Сашей, пристально смотрю за его выступлениями во Франции. По последним матчам видно, что Головин игрок с прекрасным потенциалом, который с каждой игрой раскрывает его всё больше и больше. Ощущение, что Саша ещё его до конца не исчерпал.

Желаю ему дальнейших успехов и как можно меньше травм. Пусть продолжает в том же духе и только улучшает свои показатели в «Монако», — приводит слова Плясунова Sport24.

Напомним, 19 февраля, Головин забил шестой гол в текущем розыгрыше чемпионата Франции и помог своей команде одержать победу в игре с «Брестом» (2:1).

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