Виталий Шитов высказался о работе с Дмитрием Комбаровым в «Звезде»

Российский полузащитник «Звезды» Виталий Шитов рассказал о периоде совместной работы с главным тренером Дмитрием Комьаровым.



«У меня было много вариантов в ФНЛ, куда можно было уйти. Но что-то не сложилось, в основном из-за лимита на арендованных игроков. В итоге приняли решение, что нужно играть, набирать игровую практику и летом думать над другими вариантами.



Команда хорошая. Здесь уровень не совсем такой, как в «Спартаке». Но всё равно он достаточно хороший.



Как Комбаров в роли тренера? Довольно хорошо. У него индивидуальный подход, всегда лично подойдёт и подскажет, если что-то не получается. Если он что-то не подскажет, то это сделают его помощники. У него достаточно опытный тренерский штаб», – приводит слова Шитова «РБ Спорт».

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