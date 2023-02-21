Виталий Шитов высказался о работе с Дмитрием Комбаровым в «Звезде»
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Российский полузащитник «Звезды» Виталий Шитов рассказал о периоде совместной работы с главным тренером Дмитрием Комьаровым.
«У меня было много вариантов в ФНЛ, куда можно было уйти. Но что-то не сложилось, в основном из-за лимита на арендованных игроков. В итоге приняли решение, что нужно играть, набирать игровую практику и летом думать над другими вариантами.
Команда хорошая. Здесь уровень не совсем такой, как в «Спартаке». Но всё равно он достаточно хороший.
Как Комбаров в роли тренера? Довольно хорошо. У него индивидуальный подход, всегда лично подойдёт и подскажет, если что-то не получается. Если он что-то не подскажет, то это сделают его помощники. У него достаточно опытный тренерский штаб», – приводит слова Шитова «РБ Спорт».
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