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Главный тренер «Айнтрахта» Гласнер: «Наполи» – это не только нападение

Главный тренер «Айнтрахта» Гласнер: «Наполи» – это не только нападение
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Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился эмоциями на пресс-конференции накануне домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

«Нельзя говорить, что «Наполи» – это только нападение. Это хорошо сбалансированная команда, которая мало пропускает. Они великолепно сыграли на групповом этапе. «Наполи» играет очень интенсивно. Они очень агрессивно действуют без мяча, применяя высокий прессинг и невероятно интенсивный контрпрессинг. Мы знаем это и хорошо к этому подготовились», – приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.

Матч с «Наполи» начнётся во вторник, в 23:00 мск. «Наполи» занял первое место в группе Лиги чемпионов с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Рейнджерс», а «Айнтрахт» финишировал вторым в квартете с «Тоттенхэмом», «Спортингом» и «Марселем».

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