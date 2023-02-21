Главный тренер «Айнтрахта» Гласнер: «Наполи» – это не только нападение

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился эмоциями на пресс-конференции накануне домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».



«Нельзя говорить, что «Наполи» – это только нападение. Это хорошо сбалансированная команда, которая мало пропускает. Они великолепно сыграли на групповом этапе. «Наполи» играет очень интенсивно. Они очень агрессивно действуют без мяча, применяя высокий прессинг и невероятно интенсивный контрпрессинг. Мы знаем это и хорошо к этому подготовились», – приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.



Матч с «Наполи» начнётся во вторник, в 23:00 мск. «Наполи» занял первое место в группе Лиги чемпионов с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Рейнджерс», а «Айнтрахт» финишировал вторым в квартете с «Тоттенхэмом», «Спортингом» и «Марселем».