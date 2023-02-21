Мостовой: Промес, как и Дзюба, играет за счёт интеллекта, опыта, мастерства и класса

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением, выйдет ли Квинси Промес в стартовом составе «Спартака» на кубковый матч с «Локомотивом», а также высказался о форварде Артёме Дзюбе.

«Конечно, Промес сыграет в этом матче. Он так же готовился и пребывает в хорошей форме. Тем более он же не молодой и играет за счёт интеллекта, опыта, мастерства и класса. Как и Артём Дзюба. Он сейчас выйдет и в какой-то момент спокойно примет, отдаст, скинет, потолкается. Ничего страшного не будет, а форму наберёт. Физическую форму набрать можно — это технику трудно набрать, для этого и проводятся сборы.



Что касается Артёма Дзюбы, то он был в Турции, выходил на замены, тренировался. Он же не сидел без дела год. Ничего страшного в том, что у него не было большого количества игровой практики, нет. Думаю, что для Дзюбы принципиален матч со «Спартаком», хотим мы этого или нет. Но, опять же, рестарт сезона, кубковый матч. Выиграли — прошли дальше, не выиграли — всё равно не вылетели», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, матч «Локомотива» и «Спартака» состоится 22 февраля и начнётся в 20:00 мск.