Валерий Гладилин считает, что «Спартак» может выиграть Кубок России второй год подряд

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы красно-белых на вторую подряд победу в Кубке России.
«Фаворит кубкового матча — «Спартак». Команда выглядит хорошо в функциональном плане. Все футболисты красно-белых в отличной форме. «Локомотив» я не видел на сборах, но после покупки новых футболистов стало понятно, что у железнодорожников цель не выиграть Кубок России, а удержаться в Премьер-лиге.
«Спартак» может защитить титул? Есть ещё претенденты. Это кубковые матчи. «Локомотив» тоже не будет отступать, у этой команды есть амбиции. Сейчас туда пришли опытные футболисты, которые хотят что-то доказать. «Спартак» в состоянии защитить титул, но есть ряд команд, которые тоже хотят выиграть трофей. «Зенит» каждый год побеждает в чемпионате, и с ним тяжело бороться за первое место. Вот Кубок России выиграть можно. Лично я считаю, «Локомотиву» главное остаться в РПЛ. Задача выиграть Кубок у них не стоит», – приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
- 21 февраля 2023
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