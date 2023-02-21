Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Гладилин считает, что «Спартак» может выиграть Кубок России второй год подряд

Валерий Гладилин считает, что «Спартак» может выиграть Кубок России второй год подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы красно-белых на вторую подряд победу в Кубке России.

«Фаворит кубкового матча — «Спартак». Команда выглядит хорошо в функциональном плане. Все футболисты красно-белых в отличной форме. «Локомотив» я не видел на сборах, но после покупки новых футболистов стало понятно, что у железнодорожников цель не выиграть Кубок России, а удержаться в Премьер-лиге.

«Спартак» может защитить титул? Есть ещё претенденты. Это кубковые матчи. «Локомотив» тоже не будет отступать, у этой команды есть амбиции. Сейчас туда пришли опытные футболисты, которые хотят что-то доказать. «Спартак» в состоянии защитить титул, но есть ряд команд, которые тоже хотят выиграть трофей. «Зенит» каждый год побеждает в чемпионате, и с ним тяжело бороться за первое место. Вот Кубок России выиграть можно. Лично я считаю, «Локомотиву» главное остаться в РПЛ. Задача выиграть Кубок у них не стоит», – приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартаку» весной будет проще, чем «Зениту»? Разбор календаря РПЛ «Спартаку» весной будет проще, чем «Зениту»? Разбор календаря РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023