Полузащитник «Волги» Ефремов: сыграть матч Кубка в Петербурге было бы несправедливо

Полузащитник ульяновской «Волги» Дмитрий Ефремов высказался о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом».



«Мне кажется, проводить матч в Петербурге или в другом городе, как предлагали, было бы нечестно по отношению к болельщикам «Волги». Когда мы дошли до этой стадии Кубка России, жители Ульяновска ждали в гости команду Премьер-Лиги. Неважно, какую – «Торпедо», «Зенит» или другую. Для них приезд такой команды, как «Зенит», – событие. Они же никогда не видели вживую, как они играют. Не знаю, когда такой праздник был последний раз в Ульяновске и будет ли ещё когда-нибудь. В этом плане формат предыдущего Кубка России был более справедливым: там на первом этапе встречались команды РПЛ, Первой и Второй лиг. В небольшой город обязательно приезжала команда из элиты, болельщики были счастливы.



Мы, футболисты, – люди маленькие. Нам где скажут играть, там и будем. Могли сыграть на стадионе «Зенита»: там крыша, всё классно, поле хорошее. Но представьте, как были бы обмануты болельщики «Волги». Они переживают за команду, ходят на стадион – и вдруг самый классный матч отдают в другой город. Несправедливо. Сейчас в Ульяновске все рады и счастливы, что РФС разрешил играть кубковый матч на нашем стадионе. Я, кстати, видел фото газона после приезда комиссии, в каком он состоянии. Не скажу, что поля команд Премьер-Лиги в это время года сильно лучше. Ну, за исключением стадиона «Зенита» и тех, которые в южных городах», – приводит слова Ефремова «РБ Спорт».