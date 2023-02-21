Денис Машкарин: непонятно, состоится ли кубковая игра между ЦСКА и «Краснодаром»

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Машкарин высказался о предстоящем матче команды с «Краснодаром» в Кубке России.



«Я с нетерпением жду возобновления сезона, как и другие болельщики. Правда, в Москве сейчас такая погода, что непонятно, состоится ли кубковая игра между ЦСКА и «Краснодаром». По подготовке ЦСКА этой зимой могу сказать, что в основной состав было привлечено много молодых футболистов – из академии клуба, молодёжного состава. Это и Кисляк, и Глебов, и Арбузов. Лукин, Ермаков, Тороп давно в команде. Появляются новые ребята, мы надеемся на то, что они смогут закрепиться в составе и, как и предыдущие поколения, будут приносить клубу трофеи и титулы. Серьёзных травм у игроков ЦСКА нет. И я думаю, армейцы подойдут к рестарту сезона в боевой форме. Задача ЦСКА – бороться за самые высокие места», – приводит слова Машкарина «РБ Спорт».