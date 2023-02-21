Бериша рассказал, в чём «Ахмат» стал сильнее после прихода Ташуева

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Сергея Ташуева.



«С Талалаевым мы тоже были хороши, но Ташуев привнёс больше опыта, он стал верить в тех игроков, кто раньше мало играл. Тренер даёт нам веру в себя, улучшил нашу ментальность, заставляет нас сражаться. В футболе очень важны вторые мячи ― то есть подборы. Если ты выигрываешь подборы, у тебя больше шансов забить. Он уделяет этому большое внимание», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу.

Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова».

Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.