«Он просто не игрок высокого уровня». Бериша ответил Магкееву, назвавшему его «мерзким»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша ответил на слова защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, назвавшего его «самым мерзким игроком в РПЛ» после очного противостояния команд в матче 8-го тура чемпионата России (1:2).



«Я знаю, что Магкеев назвал меня «самым мерзким игроком РПЛ». Это его мнение. Я помню этот момент, никто его не трогал. Это чистейший момент, не понимаю, что ему не понравилось. Но могу сказать, что за день до игры на теории тренер сказал: «Играйте через зону Магкеева, потому что у него много недостатков». Я согласен с этим. Мне было очень легко играть против него. Он просто не игрок высокого уровня, против таких я могу разрывать. Я выиграл у него каждую дуэль, каждое единоборство. Конечно, после такого Магкеев не скажет про меня ничего хорошего», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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