Бериша объяснил скандальный гол «Ахмата» «Арсеналу». Игрока обвиняли в нарушении фэйр-плей

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал свой скандальный гол в ворота тульского «Арсенала» (2:1) в матче 6-го тура РПЛ сезона-2021/2022. Игрока обвиняли в нарушении фэйр-плей — он начал голевую атаку, перехватив мяч, который игроки тульской команды намеревались выбить в аут, чтобы их партнёру по команде оказали помощь.
«Никогда не забуду этот эпизод. Я смотрел повтор этого момента очень много раз. Я не видел, что игрок за моей спиной получил травму. Поэтому, когда Радакович выбивал мяч за лицевую, я не знал наверняка ― отдаёт ли он пас или просто катит мяч в аут. После того как мы забили гол, я сказал, обращаясь к нашей скамейке: «Если это нарушение фэйр-плей, мы можем уйти с поля». Мы решили продолжить матч. И тогда говорил, и сейчас: я видел ситуацию по-другому и не нарушал фэйр-плей», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:
- 21 февраля 2023
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