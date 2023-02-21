Де Лаурентис: не хочу сказать, что «Наполи» — лучший клуб, но определённо самый честный

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отреагировал на успешное выступление своей команды в текущем сезоне.



«Удивительно, как много людей в восторге от «Наполи». Я не хочу сказать, что мы лучший клуб, но чрезвычайно конкурентоспособный и самый честный», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на Gazzetta.



Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А в текущем сезоне, опережая ближайшего преследователя, «Интер», на 15 очков. Последнее чемпионство «Наполи» завоевал в 1990 году. В Лиге чемпионов команда в 1/8 финала встретится с «Айнтрахтом». Матч состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба