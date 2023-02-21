Бериша назвал самого сложного защитника, против которого играл в РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, против какого защитника из чемпионата России ему было сложнее всего играть.
«Самым сложным защитником, против которого мне довелось играть в РПЛ, был Адамов из «Урала». Я думал, что мне будет легко против него, но на деле вышло не так. Арсен очень быстро спрогрессировал, мне было очень тяжело.
Понимаешь, когда ты играешь против Фернандеса, Чорлуки и других подобных игроков, тебе это легче даётся. Ты сфокусирован на игре на 100%, ты понимаешь, что тебя ждёт, ты готовишься к матчу за неделю до него. А от такого молодого игрока, как Адамов, ты такого не ожидаешь», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу. «Ахмат» занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров.
Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:
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