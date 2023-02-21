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Игрок «Ахмата» Бериша: Рамадан для меня важнее футбола

Игрок «Ахмата» Бериша: Рамадан для меня важнее футбола
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, как удаётся совмещать пост и тренировочный процесс в священный месяц мусульман Рамадан.

«Да, конечно, когда у тебя в команде многие соблюдают Рамадан ― это нелегко. Для меня Рамадан важнее футбола. Да, футбол дал мне всё в этой жизни, но, если надо выбирать, я выберу свою религию. Спасибо всем тренерам, которые нас понимают и поддерживают. Мне не очень трудно следовать всем предписаниям. Я думал, что будет тяжело, но оказалось, что очень легко. Всё дело в голове, как ты себя готовишь к этому. Если ты будешь себя настраивать на то, что тебе будет тяжело, ― так оно и будет. Я себя ощущаю ещё здоровее в этот период.

На моих тренировках это никак не сказывается. Тренеры всё контролируют, мы все обвешаны датчиками. Они не показывают никаких отклонений. Что помогает восполнять энергию? Финики с молоком ― отличный способ», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:

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