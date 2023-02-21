Бериша: религия для меня очень важна. Когда я молюсь, испытываю облегчение

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о важности религии в своей жизни.
«Почему религия так важна? Это не только про меня, это про всех, кто верит. Для меня вера ― это очень важно. Когда я молюсь, испытываю облегчение. Я чувствую себя комфортнее, чувствую, что моя душа спокойна. Это для меня очень важно», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу. Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова».
Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:
- 21 февраля 2023
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