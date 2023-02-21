Источник: отступные за Захаряна — € 15 млн. «Галатасарай» предложил € 13 млн + € 2 млн

«Галатасарай» увеличил предложение по полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, сообщает Fotomac.



Турецкий клуб предложил € 13 млн и ещё € 2 млн в качестве бонусов. Сообщается, что у Захаряна в контракте с «Динамо» прописана сумма отступных в размере € 15 млн, поэтому подобное предложение устроило бело-голубых.

Ранее это же издание раскрыло детали возможного перехода: игрок будет зарабатывать в турецком клубе € 2,25 млн за сезон. В соглашение с россиянином будет включена сумма отступных, которая составит € 35 млн. В случае последующей продажи игрока «Галатасарай» выплатит динамовцам 10% от полученной суммы.

После того как «Динамо» приняло предложение турецкой команды, «Галатасарай» ожидает ответа агента игрока.