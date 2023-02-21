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Бериша: любой игрок «Ахмата» готов умереть за клуб, руководство, потому что они нас любят

Бериша: любой игрок «Ахмата» готов умереть за клуб, руководство, потому что они нас любят
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал об отношениях между игроками и руководством клуба.

«Очень уважаю чеченцев, потому что за нас болеют не только жители Грозного, но и почти в любом городе. Это очень ценно. К тому же нас отлично поддерживает глава республики Кадыров, президент клуба Даудов. Они много делают для «Ахмата», для фанатов, они нас отлично понимают. Любой игрок, приходящий в клуб, готов умереть за «Ахмат», за руководство, потому что они действительно нас любят.

Когда руководство помогало мне? Приведу такой пример: когда у меня были предложения от других клубов, президент понимал меня. Даудов спокойно говорил: «Ты можешь делать то, что посчитаешь нужным». Он уважает моё мнение», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров.

Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:

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