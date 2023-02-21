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Источник: Захарян подпишет с «Галатасараем» контракт до 2027 года, зарплата — € 1,9 млн

Источник: Захарян подпишет с «Галатасараем» контракт до 2027 года, зарплата — € 1,9 млн
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян находится в шаге от перехода в «Галатасарай». Россиянин подпишет с турецким клубом контракт до 2027 года, по которому будет получать € 1,9 млн в год, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Ранее в турецких СМИ опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру».

Напомним, в сезоне-2022/2023 за московское «Динамо» 19-летний Захарян забил три гола и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 15 млн.

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