Бериша: у «Ахмата» есть хорошие шансы на третье место в РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился ожиданиями от выступления команды во второй половине сезона.



«Меня расстраивает шестое место в таблице. Проиграли матчи, которые не должны были проигрывать. В этом году мы будем сильнее, чем в прошлом. Мы отлично понимаем друг друга, хорошо ладим. Думаю, можем подняться ещё на две-три позиции. Это наша цель. Сейчас нам предстоят две домашние игры. Очень важно в них победить. Если сможем это сделать, то у нас будут хорошие шансы на третье место», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



«Ахмат» занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров и на три очка отставая от идущих выше ЦСКА и «Ростова».



Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»: