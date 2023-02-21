Кузнецов: «Спартак» — явный фаворит в кубковом дерби с «Локо», двух мнений быть не может

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России.



«Тут двух мнений быть не может, «Спартак» – явный фаворит в кубковом дерби с «Локо»! Они заняли первое место в довольно серьёзной группе. Красно-белые в первой части сезона очень солидно играли. В турнирной таблице РПЛ совсем далеко оторвались от «Локомотива» и занимают второе место.



Железнодорожники обновились, у них новый тренер и множество новичков. Посмотрим, как Галактионову удалось поработать с ними на зимних сборах. Уверен, что матч получится очень увлекательным. «Спартак» – однозначный фаворит в этой паре, но в Кубке России бывает всякое», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.