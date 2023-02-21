Брат Захаряна: переход Арсена в «Галатасарай»? Это на тысячу процентов неправда

Брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Давид отреагировал на сообщения СМИ о том, что 19-летний хавбек москвичей близок к переходу в «Галатасарай».



«Я могу сказать только одну фразу — это на тысячу процентов неправда», — приводит слова Давида Захаряна Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Арсен Захарян не собирается менять своё решение и подписывать контракт с «Галатасараем», несмотря на сообщения в турецких СМИ о договорённостях между московским и турецким клубом.

Турецкие СМИ недавно опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру».