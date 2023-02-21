Турецкое СМИ: Захарян находится в 5 км от отеля «Галатасарая». Арсен хочет перейти в клуб

Турецкое издание Milliyet сообщает, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян находится в пяти километрах от отеля, в котором базируется «Галатасарай». По данным источника, Захарян хочет присоединиться к турецкому клубу.

Напомним, ранее многие турецкие издания писали о переходе Захаряна в «Галатасарай» как о свершившемся факте, однако источники «Чемпионата» сообщают, что игрок не намерен переезжать в Турцию.

Напомним, в сезоне-2022/2023 за московское «Динамо» 19-летний Захарян забил три гола и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 15 млн. По данным СМИ, такая сумма отступных и прописана в контракте Арсена с «Динамо».