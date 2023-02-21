Скончался почётный президент «Реала» Амансио Амаро

Легендарный в прошлом футболист и почётный президент мадридского «Реала» Амансио Амаро ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».



«Амансио запомнится всем болельщикам «Реала» и любителям футбола как один из величайших игроков этого вида спорта», — говорится в заявлении клуба.

Амансио Амаро играл за «Реал» с 1962 по 1976 год. С клубом он завоевал девять титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и Кубок чемпионов УЕФА (в 1966 году). За 14 сезонов в клубе он провёл 471 игру и забил 155 голов.

За сборную Испании Амаро сыграл 42 матча и забил 11 голов, став в её составе чемпионом Европы в 1964 году.

В октябре 2022 года Амансио Амаро сменил Пако Хенто на посту почётного президента «Реала».