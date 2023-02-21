Пиоли — первый наставник «Милана» с 2005 года, получивший награду лучшему тренеру Серии А

Наставник «Милана» Стефано Пиоли получил награду The Panchina d’Oro – этот приз каждый год вручается лучшему тренеру Серии А по итогам прошлого сезона. Напомним, чёрно-красные в 2022 году стали чемпионами Италии впервые с сезона-2010/2011. Последним тренером «Милана», который удостоился этой награды, был Карло Анчелотти в 2005 году.
«Я хочу разделить эту награду с членами тренерского штаба, которые являются двигателем моей работы, и, конечно же, с игроками. Я продолжаю верить, что тренирую действительно особую команду. Спасибо им всем», — приводит слова Пиоли Sempre Milan.
В текущем сезоне Серии А «Милан» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, набрав 44 очка. Лидирует «Наполи», команда Лучано Спаллетти имеет в активе 62 очка.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 21 февраля 2023
-
12:12
-
12:10
-
12:07
-
12:03
-
11:55
-
11:47
-
11:41
-
11:39
-
11:31
-
11:26
-
11:17
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:17
-
10:05
-
10:04
-
09:55
-
09:53
-
09:39
-
09:39
-
09:31
-
08:57
-
08:55
-
08:48
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:15
-
08:07