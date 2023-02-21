Пиоли — первый наставник «Милана» с 2005 года, получивший награду лучшему тренеру Серии А

Наставник «Милана» Стефано Пиоли получил награду The Panchina d’Oro – этот приз каждый год вручается лучшему тренеру Серии А по итогам прошлого сезона. Напомним, чёрно-красные в 2022 году стали чемпионами Италии впервые с сезона-2010/2011. Последним тренером «Милана», который удостоился этой награды, был Карло Анчелотти в 2005 году.



«Я хочу разделить эту награду с членами тренерского штаба, которые являются двигателем моей работы, и, конечно же, с игроками. Я продолжаю верить, что тренирую действительно особую команду. Спасибо им всем», — приводит слова Пиоли Sempre Milan.

В текущем сезоне Серии А «Милан» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, набрав 44 очка. Лидирует «Наполи», команда Лучано Спаллетти имеет в активе 62 очка.

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