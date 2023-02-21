Булыкин — о «Спартак» — «Локомотив» в -14: о болельщиках у нас думают в последнюю очередь

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о погодных условиях во время проведения матча Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом», который состоится завтра, 22 февраля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице России опустится до -14 °C.



«Конечно, переносить не нужно, но что делать. Других вариантов нет, две команды в одинаковых условиях. Хотелось бы, чтобы было теплее, но такие погодные условия у нас, что нужно играть. В прошлый раз, когда играли «Спартак» и «Локомотив», матч немного сдвинули, пока поле убирали. Не вижу больших проблем. Перед игрой официальные лица всё замерят и примут решение.



-14 – холодно для болельщиков, для которых это единственный турнир без Fan ID? К сожалению, у нас о болельщиках думают в последнюю очередь. В этом плане остаётся только надеяться, что всё будет хорошо и они получат удовольствие от матча. Хочется, чтобы у нас были идеальные условия.



Я бы не заморачивался так с тем, что нужно начинать рано. Все уже знают, что зима рано не уходит, – можно было бы начать чуть позже. Мы бы всё успели, спешить некуда», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.