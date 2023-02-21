Булыкин — о «Спартак» — «Локомотив» в -14: о болельщиках у нас думают в последнюю очередь

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о погодных условиях во время проведения матча Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом», который состоится завтра, 22 февраля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице России опустится до -14 °C.
«Конечно, переносить не нужно, но что делать. Других вариантов нет, две команды в одинаковых условиях. Хотелось бы, чтобы было теплее, но такие погодные условия у нас, что нужно играть. В прошлый раз, когда играли «Спартак» и «Локомотив», матч немного сдвинули, пока поле убирали. Не вижу больших проблем. Перед игрой официальные лица всё замерят и примут решение.
-14 – холодно для болельщиков, для которых это единственный турнир без Fan ID? К сожалению, у нас о болельщиках думают в последнюю очередь. В этом плане остаётся только надеяться, что всё будет хорошо и они получат удовольствие от матча. Хочется, чтобы у нас были идеальные условия.
Я бы не заморачивался так с тем, что нужно начинать рано. Все уже знают, что зима рано не уходит, – можно было бы начать чуть позже. Мы бы всё успели, спешить некуда», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 21 февраля 2023
-
13:46
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:00
-
13:00
-
12:57
-
12:43
-
12:39
-
12:34
-
12:31
-
12:30
-
12:23
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
12:07
-
12:03
-
11:55
-
11:47
-
11:41
-
11:39
-
11:31
-
11:26
-
11:17
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:17