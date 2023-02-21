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Спаллетти: «Айнтрахт» — очень сильная команда с очень быстрыми игроками

Спаллетти: «Айнтрахт» — очень сильная команда с очень быстрыми игроками
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом».

«Айнтрахт» — очень сильная команда с очень быстрыми игроками, которая хорошо играет по схеме 5-4-1. Они здорово охватывают всё пространство благодаря своей скорости. Эта команда привыкла играть матчи на вылет, их прошлогодний опыт в финале Лиги Европы этому хорошее подтверждение.

Мы должны подходить к каждой игре, будто она решающая. Отношение к каждой игре как к отдельному матчу заставляет нас всегда сохранять свой менталитет. Для меня Лига чемпионов остаётся праздником. Я чувствовал это, когда мы начали этот путь, чувствую и сейчас, когда мы в 1/8 финала. Мы хотим иметь возможность наслаждаться каждым мгновением и постараемся продолжить это путешествие», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» – «Наполи» начнётся сегодня, 21 февраля, в 23:00 мск.

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