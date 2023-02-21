Суд отклонил прошение об освобождении Дани Алвеса под залог

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет выпущен под залог, сообщает Sport.es. Суд Барселоны отклонил соответствующее прошение стороны защиты и постановил, что бразилец останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании.

Сообщается, что адвокаты футболиста предлагали заменить тюремное заключение другими мерами, такими как использование электронного следящего браслета и изъятие паспорта. Они также были согласны на то, чтобы Алвес ежедневно отмечался в суде.



Напомним, бразильский защитник находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна.

Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником. Дани Алвес также выступал за «Севилью», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус».