Суд отклонил прошение об освобождении Дани Алвеса под залог

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не будет выпущен под залог, сообщает Sport.es. Суд Барселоны отклонил соответствующее прошение стороны защиты и постановил, что бразилец останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании.
Сообщается, что адвокаты футболиста предлагали заменить тюремное заключение другими мерами, такими как использование электронного следящего браслета и изъятие паспорта. Они также были согласны на то, чтобы Алвес ежедневно отмечался в суде.
Напомним, бразильский защитник находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна.
Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником. Дани Алвес также выступал за «Севилью», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус».
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