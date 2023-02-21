Арбитр Бобровский рассказал о сложностях перехода судей из Первой лиги в РПЛ

Российский арбитр Ян Бобровский рассказал, в чём заключается сложность перехода судьи из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу. Напомним, сам Бобровский дебютировал в качестве судьи РПЛ весной 2022 года.
«Мне казалось, что в РПЛ будет легче, но за этот год произошло много непростых моментов. Конечно, это всё опыт, который поможет расти в профессии. Стараюсь смотреть по сторонам, ориентироваться на более матёрых коллег, советуюсь с ними. Это помогает.
Что показалось тяжёлым в РПЛ? Совсем другой уровень освещения со стороны СМИ, другая реакция на ошибки, постоянно находишься под прицелом всего сообщества. Безусловно, ты готовишься к этому по рассказам коллег, но совсем другие впечатления, когда окунаешься в это сам. Оказалось, нужно время, чтобы лучше подготовиться к этому. Сейчас уже привык, в этом плане стало легче», — приводит слова Бобровского «Матч ТВ».
- 21 февраля 2023
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