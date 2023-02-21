Болельщики «Ливерпуля» запускали фейерверки под окнами отеля, в котором остановился «Реал»

Болельщики «Ливерпуля» решили усложнить жизнь игрокам мадридского «Реала» перед встречей 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится сегодня, 21 февраля. Как сообщает Daily Mail, фанаты ночью запускали фейерверки под окнами отеля Innside Liverpool, в котором расположились игроки испанского гранда.



Стартовый свисток в матче «Ливерпуль» — «Реал» прозвучит в 23:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Команды встречались в главном матче прошлогоднего розыгрыша. Тогда сильнее оказались испанцы. Единственный мяч в игре забил форвард «Реала» Винисиус на исходе часа игры. Эти же команды играли в финальной встрече Лиги чемпионов в 2018 году, тогда верх также взяли «сливочные» — 3:1.

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