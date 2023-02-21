Евгений Алдонин рассказал, кого считает фаворитом в кубковом матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Краснодаром» в Кубке России.



«Пока нет никаких ожиданий, потому что я ни одной игры на сборах не видел. В любом случае для меня в этом матче фаворитом является ЦСКА, хоть и небольшим», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23 февраля ЦСКА примет на своём поле «Краснодар» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени. Ответная игра в Краснодаре пройдёт 28 февраля (19:30 мск).

Ранее армейцы заняли второе место в группе D турнира. «Краснодар» занял первое место в группе A. Действующим победителем Фонбет Кубка России является московский «Спартак».