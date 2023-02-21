Орлов: если за Россию будут играть бразильцы, это не покажет развития нашего футбола

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи о возможной натурализации двух бразильцев из «Зенита» – Малкома и Клаудиньо. По мнению Орлова, необходимо развивать своих игроков — только это может показать развитие российского футбола.

«Это индивидуальное решение каждого игрока, интимная история — брать, не брать гражданства. Это не должно быть дискуссией, которая возникла. А кто первоисточник? Это сказали игроки, клуб? Это фейк, который витает в межсезонье.

Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Там сменился главный тренер, они олимпийские чемпионы, их прекрасно знают в своей стране. При всём уважении к России они будут без европейских матчей. Малкомом интересовался «ПСЖ». Надо спокойно смотреть на то, как это будет происходить. Никто не может влиять на игроков.

Могу ли представить себе бразильцев в нашей сборной? Нет, не могу. Аршавин сказал, что против того, чтобы за сборную выступали натурализованные игроки. Я тоже придерживаюсь этой позиции. Сейчас бразилец (Жоржиньо) играет в сборной Италии, мне он нравится. Кого мы обманываем? Что такое ЧМ по футболу? Встречаются команды, достигшие определённого уровня. Если у нас будут играть бразильцы, это не будет отражать развитие российского футбола. Надо, чтобы были российские футболисты и тренер. Если будет иностранец, это будет тормозить развитие наших тренеров. Это немного нечестная игра — за счёт людей из других стран, даже создавая условия…» — приводит слова Орлова «Матч ТВ».