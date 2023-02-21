Азмун рассказал о несостоявшемся переходе в «Марсель» этой зимой

Нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что мог перейти в «Марсель» в зимнее трансферное окно.



«Мой трансфер был утверждён практически на 100 процентов. Всё сорвалось в последний момент. Я даже успел выбрать игровой номер в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене», — приводит слова Азмуна официальный сайт Федерации футбола Ирана.



Сердар Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 14 матчах немецкой команды во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего иранского нападающего в € 12 млн. Действующее соглашение футболиста с «Байером» рассчитано до лета 2027 года.

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