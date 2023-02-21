«Ливерпуль» — «Реал»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 21 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Реал». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Обслуживать встречу будет румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач.
Напомним, «Ливерпуль» и «Реал» — финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Команды встретились в финале главного еврокубка сезона-2021/2022, победу с минимальным счётом 1:0 одержали мадридцы. Единственный гол в матче забил Винисиус Жуниор.
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