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Александр Зуев: очень рад вернуться в Самару. Вперёд, «Крылья»!

Александр Зуев: очень рад вернуться в Самару. Вперёд, «Крылья»!
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Полузащитник Александр Зуев, который сегодня, 21 февраля, стал игроком «Крыльев», прокомментировал своё возвращение в Самару, где он уже выступал в 2017 году.

«Очень рад вернуться в Самару, здесь замечательный город и крутые болельщики. Буду стараться по максимуму помогать команде. Вперёд, «Крылья», — приводит слова Зуева пресс-служба самарцев.

Ранее сообщалось, что игрок расторг контракт с «Химками», за которые выступал в первой части РПЛ.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зуев принял участие в 14 матчах в составе «Химок», не сумев отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.

«Крылья Советов» после 17 туров РПЛ занимают 11-ю позицию, имея в активе 20 очков.

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