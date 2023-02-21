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Клаудиньо — о матче с «Волгой»: будет однозначно очень сложно

Клаудиньо — о матче с «Волгой»: будет однозначно очень сложно
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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от матча с ульяновской «Волгой» в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Разумеется, будет непросто, ведь лёгких игр вообще не бывает. Особенно когда речь идет о «Зените» — каждый соперник без исключения настраивается на матч с нами как на последний, старается показать свой лучший футбол, и субботняя кубковая игра не будет исключением. Это нормально, к этому просто нужно всегда быть готовым. Так что будет однозначно очень сложно, но я уверен, что, кто бы ни вышел у нас на поле, он отдаст все свои силы, чтобы команда вернулась домой с победой», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча между «Волгой» и «Зенитом» состоится на стадионе «Труд» в Ульяновске. Матч пройдёт в субботу, 25 февраля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Победитель матча пройдёт в полуфинал Пути регионов, проигравший покинет розыгрыш Кубка России.

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