Клаудиньо: если честно, мне не нравится даже просто смотреть в таблицу по ходу сезона

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос об отрыве команды от ближайших преследователей в турнирной таблице РПЛ, а также рассказал о целях на весеннюю часть сезона‑2022/2023.

«Если честно, мне не нравится даже просто смотреть в таблицу по ходу сезона, чтобы узнать, как далеко мы оторвались от конкурентов, и уж тем более слушать разговоры об этом или участвовать в них. Мне это не нужно, потому что, на мой взгляд, излишнее внимание к таким вещам может расслабить тебя, повлиять на мотивацию, а это в корне неправильно. Поэтому на каждую игру я выхожу, держа в уме лишь одни мысли — сегодня мы обязаны победить, за этим мы здесь, мы — «Зенит». А очки посчитаем на финише.

Цель у меня одна и совпадает с командной — стать чемпионом. Я выиграл здесь золото в первый же сезон, и это большое счастье, которое хочется испытать ещё раз. Так что задачи ровно такие же, как и в прошлом году, — своей игрой, голами и передачами помогать команде и приближать её к титулу», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

После 17 туров на первом месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Зенит» (42), на втором — «Спартак» (36), на третьем — «Ростов» (35). Вторая часть чемпионата начнётся 3 марта матчем 18-го тура «Факел» — «Химки».