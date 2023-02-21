Клаудиньо: наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от второго сезона в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Если честно, второй сезон идёт для меня немного сложнее — главным образом, из‑за травмы, которую я получил в августе, в результате чего выпал из строя на целый месяц. После этого был процесс реабилитации и возвращение потерянного ритма, что всегда даётся непросто. Это было тяжёлое время, когда вся семья далеко, в Бразилии, а тебе нужно справляться со всем в одиночку. Мне вообще кажется, что этот восстановительный период был для меня более сложным, чем всё, что было связано с адаптацией к новой стране сразу после переезда в Петербург. Но ничего, надеюсь, что вернусь сейчас на поле в лучшей своей форме и до конца сезона смогу наверстать всё, что было упущено осенью, чтобы принести команде максимальную пользу.

Я утвердился во мнении, что Премьер-Лига — очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нём даются с большим трудом, и мне пришлось привыкать к его силовому футболу, когда нужно не быть только крепким, но и быстрым, потому что порой события на поле развиваются стремительно. В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул, но и мы, как следует поработав на сборах, будем вкладывать все свои силы в достижение нашей главной цели», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».