Созин — о матче «Спартака» и «Локо»: если нам холодно — давайте вернёмся на «весна-осень»

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на призывы перенести матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» из-за погодных условий. Напомним, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице России опустится до -14 °C.
«Раз мы перешли на «осень-весна», то разговоры об отмене матча принимаются только в день матча. Все они от лукавого: никто не знает, сколько будет градусов завтра перед игрой «Спартака». Если нам вечно то прямо холодно, то жарко, то снег мешает – давайте вернёмся на «весна-осень». А если болельщики не хотят идти на дерби из-за мороза – пусть не идут, других правил всё равно не будет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 22 февраля, и начнётся в 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт на «РЖД Арене». Ответная встреча на «Открытие Банк Арене» запланирована на 27 февраля.
- 21 февраля 2023
-
16:45
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:20
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:34
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:54