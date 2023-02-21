Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иракская федерация футбола пригласила Россию провести товарищеский матч в Багдаде

Иракская федерация футбола пригласила Россию провести товарищеский матч в Багдаде
Аудио-версия:
Комментарии

Иракская федерация футбола в конце прошлой недели направила приглашения командам России, Боливии и Узбекистана провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на матчи национальных сборных в марте, сообщает Iraqi News со ссылкой на Kooora.

Сообщается, что, хотя приглашение разослано трём федерациям, планируется проведение игры лишь с одной из сборных 25 марта.

Иракская федерация футбола пригласила россиян, учитывая тот факт, что команда Валерия Карпина планирует провести в марте контрольную игру с Ираном.

Напомним, весной прошлого года сборная России была отстранена от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира, но лишилась этой возможности.

Новость по теме
Юран — о матче Россия — Иран: хороший спарринг. Чего сидеть и посыпать голову пеплом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023