Иракская федерация футбола пригласила Россию провести товарищеский матч в Багдаде

Иракская федерация футбола в конце прошлой недели направила приглашения командам России, Боливии и Узбекистана провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на матчи национальных сборных в марте, сообщает Iraqi News со ссылкой на Kooora.
Сообщается, что, хотя приглашение разослано трём федерациям, планируется проведение игры лишь с одной из сборных 25 марта.
Иракская федерация футбола пригласила россиян, учитывая тот факт, что команда Валерия Карпина планирует провести в марте контрольную игру с Ираном.
Напомним, весной прошлого года сборная России была отстранена от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира, но лишилась этой возможности.
- 21 февраля 2023
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