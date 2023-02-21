Иракская федерация футбола пригласила Россию провести товарищеский матч в Багдаде

Иракская федерация футбола в конце прошлой недели направила приглашения командам России, Боливии и Узбекистана провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на матчи национальных сборных в марте, сообщает Iraqi News со ссылкой на Kooora.



Сообщается, что, хотя приглашение разослано трём федерациям, планируется проведение игры лишь с одной из сборных 25 марта.



Иракская федерация футбола пригласила россиян, учитывая тот факт, что команда Валерия Карпина планирует провести в марте контрольную игру с Ираном.

Напомним, весной прошлого года сборная России была отстранена от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира, но лишилась этой возможности.