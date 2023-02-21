Коновалов: Промес — человек‑исполнитель, в моменте сам может придумать и принести пользу
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов высоко оценил индивидуальные качества нападающего красно‑белых Квинси Промеса. По мнению Коновалова, Промес может приносить пользу команде вне зависимости от формы.
«Не видя и не зная, в какой сейчас форме Промес, сложно сказать, как он вольётся в сезон. Но Абаскаль же сказал, что рассчитывает на Квинси с первого матча. Поэтому в плане сыгранности всё должно быть нормально. А вот в плане физической формы футболиста вопросы есть. Не видел, как он тренируется, поэтому точно не могу оценить. Квинси — человек‑исполнитель, в моменте сам может придумать и принести пользу команде. Наверное, он получит своё время в предстоящем матче с «Локомотивом», — сказал Коновалов «Матч ТВ».
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