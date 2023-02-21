Хвича Кварацхелия: было сложно поверить даже в то, что я буду играть за команду Серии А

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге, рассказал о переходе в итальянский клуб и последующей адаптации.
«Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что буду играть за такую команду — за команду серии А. Всё казалось как во сне. Но когда я всё проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам. Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро», — приводит слова Хвичи официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в € 60 млн.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» –«Айнтрахт» состоится сегодня, 21 февраля, и начнётся в 23:00 мск.
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